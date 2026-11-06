Muş\'ta Orman Genel Müdürlüğü kamyoneti otomobille çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü kamyoneti otomobille çarpıştı, kazada yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş kent merkezinde Orman Genel Müdürlüğüne ait kamyonet ile otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu ve olay yerine sevk edilen trafik polisleri inceleme başlattı.
Muş'ta Orman Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Orman Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle otomobilin çarpışması üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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