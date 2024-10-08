Muş'ta otomobil alev aldı - Son Dakika
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Muş'ta otomobil alev aldı

Muş\'ta otomobil alev aldı

Muş'ta seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi, sürücü kurtuldu.

08.10.2024 01:50
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Muş'ta seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi. Bir hafta içerisinde aynı bölgede iki araç yanarak kül oldu.

Üçevler grup köy yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki bir otomobil aniden alev alarak yandı. İlk şoku atlatan sürücü, can havliyle kendini araçtan dışarı atarak yaralanmaktan son anda kurtuldu. Yangını fark edenler, olayı cep telefonlarıyla anbean kayda aldı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa süre içinde sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üçevler grup köy yolunda son 1 hafta içinde 2 aracın yandığı tespit edildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta otomobil alev aldı - Son Dakika

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