Muş\'ta Salıncağa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Muş'ta Millet Bahçesi'nde yaşına uygun olmayan salıncağa binince sıkışan çocuk, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Muş'ta Millet Bahçesi'nde yaşına uygun olmayan bir salıncağa binen küçük çocuk, salıncakta sıkışarak çıkamadı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu zarar görmeden kurtarabilmek için salıncağı keserek müdahale etti. Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi. - MUŞ