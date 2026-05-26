Muş'ta sağanak ve dolu yağışı: İş yerlerini su bastı
Muş'ta sağanak ve dolu yağışı: İş yerlerini su bastı

26.05.2026 00:21  Güncelleme: 00:23
Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Altyapının yetersiz kalması nedeniyle bir market dahil olmak üzere çeşitli iş yerlerini su bastı, maddi hasar oluştu. Belediye ekipleri su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Muş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Altyapının yetersiz kaldığı kentte bazı iş yerlerini su basarken, Saray Mahallesi'nde bulunan bir markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yağışın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı. Ekipler, zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmaları yapacak. - MUŞ

Kaynak: İHA

