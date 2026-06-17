Muş'ta Silah ve Mühimmat Operasyonu

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bulanık ilçesinde bir şüphelinin ikametinde adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile 102 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - MUŞ