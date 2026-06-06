Muş'ta Tarihi Sikke Operasyonu - Son Dakika
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Muş'ta Tarihi Sikke Operasyonu

06.06.2026 20:15
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Bulanık'ta jandarma, Bizans dönemine ait 749 bronz sikke ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 749 adet bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Bulanık ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, bazı şahısların ellerinde çok sayıda tarihi eser niteliğinde sikke bulundurduğuna dair bilgi elde edilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ve yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip 749 adet bronz sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Bulanık, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta Tarihi Sikke Operasyonu - Son Dakika

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