Muş\'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Muş merkeze bağlı Yazla köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak çaya düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Muş merkeze bağlı Yazla köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil çaya düşerken, araçta sıkışan yaralı AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre kaza, Muş merkeze bağlı Yazla köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çaya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ