Muş\'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok

Muş'un Hasköy ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, 49 ABB 089 plakalı araç ile 49 ABE 295 plakalı araç ilçe merkezinde çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde her iki araçta da maddi hasar oluştuğu belirlenirken, şans eseri kazada yaralanan olmadı. Trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kısa süreliğine aksayan trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUŞ