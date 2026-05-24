Muş'ta Uyuşturucu Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Muş'ta uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, dün jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan hükümlü, cezasının infazı amacıyla Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ