Muş'ta yasa dışı avlanan şahsa 6 bin 424 TL ceza ve 12 bin TL tazminat kararı verildi - Son Dakika
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Muş'ta yasa dışı avlanan şahsa 6 bin 424 TL ceza ve 12 bin TL tazminat kararı verildi

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Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetiminde yasa dışı avlandığı belirlenen şahsa 6 bin 424 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın avladığı çil keklikler için de 12 bin TL tazminat kararı alındı.

Muş'ta yasa dışı avlanma yaptığı tespit edilen bir şahsa 6 bin 424 TL idari para cezası uygulanırken, avladığı çil keklikler için de 12 bin TL tazminat kararı alındı.

Muş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş DKMP Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avlandığı belirlenen bir şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde yasa dışı avlandığı belirlenen şahıs hakkında 6 bin 424 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın avladığı çil keklikler nedeniyle de 12 bin TL tazminat kararı alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Doğa Koruma ve Milli Parklar3. SayfaGüncelYaşamMuşSon Dakika

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SON DAKİKA: Muş'ta yasa dışı avlanan şahsa 6 bin 424 TL ceza ve 12 bin TL tazminat kararı verildi - Son Dakika
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