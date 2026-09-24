Muş'taki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rehin alma ve yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Muş'taki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rehin alma ve yangın tatbikatı yapıldı

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Muş\'taki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rehin alma ve yangın tatbikatı yapıldı
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Muş'taki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde olağanüstü durumlara yönelik planlı tatbikat yapıldı. Rehin alma ve yangın senaryosunda ekipler koordineli müdahale etti, tatbikat müdahale kabiliyetlerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, muhtemel olağanüstü durumlara karşı gerçeğe uygun şekilde "Olağanüstü Hal Planlı Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde düzenlenen tatbikat, ceza infaz kurumunda meydana gelebilecek olağanüstü durumlara yönelik senaryo üzerinden gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında kurum içerisinde meydana gelen rehin alma ve yangın olaylarına ekipler tarafından müdahale edildi. Ekipler, olaylara koordineli şekilde müdahale ederek senaryo kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, gerçeğe uygun olarak planlanan tatbikat, ekiplerin koordinasyonu ve müdahale kabiliyetlerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

Tatbikatta Ceza İnfaz Kurumu amir ve personellerinin yanı sıra Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli, Ceza İnfaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlığı personeli, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Doğugaz ve Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıAcil Durum3. SayfaGüvenlikGüncelMuşSon Dakika

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