Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Muş\'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Muş'un Varto ilçesine bağlı Göl mevkii olarak adlandırılan bölgede çıkan anız yangını, Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, ilçe merkezine ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

22.07.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Varto ilçe merkezine iki kilometre mesafede bulunan Göl mevkii olarak adlandırılan bölgede bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yaklaşık 400 dönümlük arazideki yangın ilçe merkezine ve evlere sıçramadan söndürülürken can ve mal kaybı yaşanmadı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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