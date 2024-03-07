Muş Valisi, Emniyet ve Jandarma Birimlerinin Faaliyetlerini Değerlendirdi

Muş Valisi Avni Çakır, kentin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için emniyet ve jandarma birimlerinin 2024 yılındaki faaliyetlerini değerlendirmek üzere "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.
Vali Çakır, toplantıda Muş'un huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren emniyet ve jandarma teşkilatlarının başarılı çalışmalarını vurgulayarak, halkın güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti. Vali Çakır, emniyet ve jandarma birimlerinin 2024 yılında gerçekleştirdiği operasyonlar, suçla mücadele faaliyetleri ve vatandaşların huzurunu sağlama çabaları hakkında detaylı bilgi verdi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi için yapılan hazırlıklar ve güvenlik tedbirleri hakkında da bilgi veren Vali Çakır, seçim sürecinde polis ve jandarma birimlerinin görev alacağı okul ve sandık sayılarını paylaşarak seçim güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerin alındığını ifade etti.
Muş'ta gerçekleşecek olan seçimde polis bölgesinde 66 okulda ve 379 sandıkta toplam bin 762 polisin görev yapacağı belirten Vali Çakır, jandarma bölgesinde ise 421 okulda ve 607 sandıkta 2 bin 875 jandarma personelinin görev alacağı ifade etti.
Vali Çakır, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma birimlerinin sürekli olarak sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdüreceğini ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele edeceklerini ifade ederek, "Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 44 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk iki ayında meydana gelen 83 olaya kıyasla terörle mücadele olaylarında yüzde 89 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. 2024 yılında meydana gelen 44 olayın yüzde 100'ü aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 50 kişi yakalanmış, bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Muş'ta 2024 yılı ilk iki ayında 43 kaçakçılık olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılı ilk iki ayında meydana gelen 28 olaya kıyasla kaçakçılık olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 35 civarında bir artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermektedir. 2024 yılında meydana gelen 43 olayın yüzde 100 aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 45 kişi yakalanmış, bunlardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" dedi.
Muş'ta 2024 yılının ilk iki ayında 833 asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Çakır, "Ayrıca 2024 yılında meydana gelen 833 olayın yüzde 95,4'ü aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlanmış ve bu çalışmalarda 390 şahıs yakalanmış, bunlardan 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Muş'ta 2024 yılı ilk iki ayında göçmen suçları ile yapılan mücadelede 34 yabancı yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, 12 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. 2023 yılı ilk iki ayında göçmen suçları ile yapılan mücadelede 10 yabancı yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edilmiş, göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheliye adli işlem yapılmıştır. 2024 yılında 2023 yılı ilk iki ayına kıyasla yabancı şahısların yakalamasında yüzde 71 artış olduğu ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizin kararlılıkla devam ettiği görülmektedir. Tüm birimler tarafından 2024 yılı ilk iki ayında 327 aranan şahıs yakalanmış, 2023 yılı ilk iki ayında ise 188 aranan kişi yakalanmıştır. 2024 yılında yakalaması yapılan aranan şahıs sayısına bakıldığında 2023 yılına kıyasla yüzde 57 artış olduğu ve suçlularla mücadelemizin artarak devam ettiği görülmektedir. Siber Suçlarla Mücadele alanında yapılan çalışmalarda 2024 yılı ilk iki ayında 103 olayın şüphelileri tespit edilerek aydınlatılmıştır" şeklinde konuştu.
Vali Çakır başkanlığında düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de katıldı. - MUŞ
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