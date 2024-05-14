Muş Varto'da 4. kez heyelan meydana geldi - Son Dakika
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Muş Varto'da 4. kez heyelan meydana geldi

Muş Varto\'da 4. kez heyelan meydana geldi

Muş'un Varto ilçesinde aşırı yağışlar sonucu Tepe köyü mevkiinde 2 ay içinde 4. kez heyelan meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede toprak kaldırma çalışması yaparken, trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

14.05.2024 17:36
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MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesindeki kara yolunda aşırı yağışlardan dolayı aynı bölgede 4'üncü kez heyelan meydana geldi.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, Muş-Varto kara yolu üzerinde bulunan Tepe köyü mevkiinde 2 ay içerisinde 4'üncü kez heyelan meydana geldi. Heyelandan dolayı olumsuz bir durum yaşanmazken Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri bölgede toprak kaldırma çalışması başlattı.

Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede ekipler, sürücülerin güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhaları diken ekipler, alanda geniş çaplı inceleme başlattı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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