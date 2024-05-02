Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi.

02.05.2024 00:39
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Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti il binası önündeki oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Baba Halit Altun, 2014 yılında çocuğunu okuldan alıp götürdüklerini ifade ederek, "Yaklaşık 5 yıldır HDP il binasının önüne gelip nöbet tutuyoruz. Nöbet tutmamızın amacı onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Bu çocukların sorumlusu HDP ve PKK'dir. Biz sizden çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirmeyene kadar bilin ki biz kapınızı terk etmiyoruz. Tek istediğimiz çocuklarımızdır. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Size ihtiyacımız da yok. Çocuklarımız için kapınızda nöbet tutuyoruz ve bir an evvel çocuklarımızı getirin. Çocuklarımızı getirmediğiniz müddetçe biz sizin kapının terk etmiyoruz. Bunun bilincinde olun. Kulaklarınıza pamuk tıkamayın. Sesimizi duyun. Oğlum sesimi duyuyorsun dön. Orası bize göre değil, ne babamız var orada ne ailemiz var orada. Yuvanıza gel" dedi.

Anne Ayten Koçhan ise oğlu Ersin'in 8 yıldır kaçırıldığını belirterek, "İki yıldır eylem yapıyoruz. Halen de yapmaya devem ediyoruz. Çocuğum gelsin gelmesin ben eylemime devam ediyorum. PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Ersin oğlum görüyorsan duyuyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil. Yeter artık gelin teslim olun. Biz ciğerlerimizin ve evladımızın peşindeyiz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Ben rahatsızım, babam rahatsız oğlum. Gel teslim ol. Onların çocukları okullarda, sizler de dağların başında yavrum. Bütün çocuklara sesleniyorum, gelin teslim olun. Yeter analar babalar ağladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muşlu ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

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