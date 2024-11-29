Mustafa Demirci'ye 16 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Mustafa Demirci'ye 16 Yıl Hapis İstemi

İstanbul'da kaçak üniversite binası inşa eden Mustafa Demirci'ye vergi kaçakçılığından dava açıldı.

29.11.2024 16:35
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İstanbul Arnavutköy'de inşa ettiği kaçak üniversite binası ile gündeme gelen Mustafa Demirci'nin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı gerekçesiyle hakkında açılan iki ayrı davada 16 yıla kadar hapsi talep edildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı'nca Mustafa Demirci ile sahibi olduğu Dtel Demircioğlu Tel San. ve Tic. A.Ş.'ye yönelik yapılan incelemede, Demirci'nin 'vergi kaçakçılığı' suçunu işlediği yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Demirci hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Demirci'nin 'sahte fatura' düzenleme suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Demirci hakkındaki iki davadan biri Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesinde, diğer dava ise Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldı. Duruşma 23 Aralık'ta görülecek.

Mustafa Demirci, DÇT Demir Çelik Tel A.Ş.'yi hileli bir biçimde iflasa sürüklemekle suçlanmış ve şirketin yöneticilerine 'hileli iflas' suçlaması ile dava açılmıştı. Avrupa'nın sayılı şirketlerinden olan DÇT Demir Çelik Tel A.Ş. için İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce iflas kararı verilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mustafa Demirci, istanbul, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mustafa Demirci'ye 16 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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