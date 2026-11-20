Mustafa Sarıgül için 5 suçta dokunulmazlık fezlekesi Adalet Bakanlığına gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyip Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezleke, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Bakanlığa iletildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında 5 ayrı suç kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığına gönderildi.
Kaynak: İHA
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