Mustafakemalpaşa'da motosiklet kazası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seyir halindeki motosikletin çarptığı Ali Örgü hayatını kaybetti. Kaza anı olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı Pancar Kooperatifi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hürkan D. idaresindeki 07 BAE 207 plakalı motosiklet, yoldan karşıya geçen Ali Örgü'ye çarptı. Kaza sonucu yaya Ali Örgü ve motosiklet sürücüsü Hürkan D. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Örgü'yü ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Örgü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı olay yerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.