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Müşteri taksici kavgasında gasp iddiası ortalığı karıştırdı

Polis ekipleri toplanan kalabalığı güçlükle ayırdı

BURSA - Bursa'da müşteri olarak bindiği takside, şoförle tartışma yaşayan kişi kavgaya tutuştu. Taksicinin gasp iddiası üzerine ticari aracı takibe alan ekipler, aracı yolda yakaladı. Taksicinin olay yerine gelen meslektaşları ise gasp iddiası üzerine müşteri olarak binen kişiyi darp etmek istedi. Polis tarafları güçlükle ayırdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir taksiye binen kişi ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kavgaya tutuşan ikili seyir halindeyken, araç şoförü panik butonuna bastı. İhbar üzerine polis aracı takibe aldı. Yüksek İhtisas Kavşağında aracı yakalayan ekipler, ikili arasındaki kavgayı ayırmak isterken, olay yerine taksicinin meslektaşları geldi. Gasp iddiası üzerine toplanan kalabalık, müşteri olarak binen şahsı darp etmek istedi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, artan tansiyon kameralara yansıdı. Taraflar şikayet üzerine karakola götürüldü.