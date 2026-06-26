Mersin'de çıkan yangın evlere ve ormana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de çıkan yangın evlere ve ormana ulaşmadan söndürüldü

Mersin\'de çıkan yangın evlere ve ormana ulaşmadan söndürüldü
26.06.2026 09:58  Güncelleme: 10:01
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Mersin'in Mut ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bahçede çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler evlere ve ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bahçelerin zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ormana, Mersin, Yaşam, Çevre, Mut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de çıkan yangın evlere ve ormana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de çıkan yangın evlere ve ormana ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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