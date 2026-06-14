Müteahhit Mehmet Kaya'dan Jandarma Teşkilatı'na kutlama - Son Dakika
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Müteahhit Mehmet Kaya'dan Jandarma Teşkilatı'na kutlama

Müteahhit Mehmet Kaya\'dan Jandarma Teşkilatı\'na kutlama
14.06.2026 13:51
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Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, jandarmanın vatanın bütünlüğü, huzur ve güvenliğin sağlanmasındaki üstün görev anlayışını vurgulayan Kaya, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak tüm teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, Jandarma Teşkilatının 187'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kaya mesajında "Vatanımızın bölünmez bütünlüğünün korunmasında, ülkemizde huzur ve güvenliğin sağlanmasında, üstün bir vazife anlayışıyla görev yapan Jandarma Teşkilatımızın, 187'inci Kuruluş Yıl dönümünü kutlamaktayız. Bilgi birikimi ve tecrübesiyle halkımızın selameti, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için yüksek vazife şuuruyla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, geçmişten günümüze huzur ve güvenliğimizin en önemli teminatlarından birisi olmuştur. Terörden asayişe, trafik denetimden organize suçlara kadar geniş bir sahada görevini başarıyla sürdüren Jandarma Teşkilatımız, bu temel görevlerinin yanı sıra toplumla ilişkiler noktasında da önemli hizmetlerde bulunarak Devlet-millet kaynaşmasına vesile olmaktadır.

Milletimizin huzuru için şeref ve fedakarlıklarla dolu geçmişine dayanan, gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatı; başarıları ile her daim milletimizin gurur ve güven kaynağı, Kamu Özgürlüklerinin, Hukuk Güvenliğinin de güvencesi olmuştur. Bu önemli görevleri ifa ederken şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıklar hiçbir zaman unutulmayacak, aziz hatıraları milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Jandarma Teşkilatımızın, 187 yıldır olduğu gibi bugün de, toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanması için kendisine tevdi edilen görevleri, milli ve manevi değerlerimizi, hak ve adalet anlayışımızı, insan haklarını esas alan üstün vazife ve hizmet şuuruyla yerine getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Jandarma Teşkilatımızın 187'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki Araban ilçesi ve ülke genelinde görev yapan tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kaya, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müteahhit Mehmet Kaya'dan Jandarma Teşkilatı'na kutlama - Son Dakika

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