Müteahhit S.A. Hapis Cezasına Çarptırıldı

Kayseri'nin tanınan müteahhitlerinden S.A., Kayseri 1. Ağır Cezası'nda görülen iki ayrı davada ayrı ayrı 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis ve 66 bin 640 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin tanınan müteahhitlerinden S.A., 11 Temmuz 2025 tarihinde Ö.T. isimli kadının açtığı davada Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. S.A., mahkemede 3 yıl 4 ay hapis ve 33 bin 320 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

İki ayrı dosyadan iki ayrı ceza

S.A., bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı davada iki kez daha hakim karşısına çıktı. K.K. ve Y.H. isimli vatandaşların açtıkları davalar nedeniyle iki kez hakim karşısına çıkan S.A.'ya mahkeme heyeti her iki dosyadan ayrı ayrı 3 yıl 4 ay olmak üzere toplam 6 yıl 8 ay hapis ve 66 bin 640 TL adli para cezasına hükmetti. - KAYSERİ