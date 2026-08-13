Müteahhitleri arasında silahlı kavga: Bir kişi tutuklandı
Samsun'da emlak ofisi önünde müteahhiti yaralayan meslektaşı tutuklandı. Olayda bir kişi yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde emlak ofisi önünde müteahhidi silahla yaralayan meslektaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 11 Ağustos Salı günü saat 16.20 sıralarında Körfez Mahallesi Mustafa Çavuş Caddesi ile Ihlamur Caddesi kesişiminde bulunan emlak ofisi önünde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit Ç.Y. (40), sol baldırından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenleyen müteahhit V.Ş. (45) olaydan sonra kaçtı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan V.Ş. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen V.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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