Mersin Mut'ta 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi: Ahlak operasyonunda 22 tutuklama - Son Dakika
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Mersin Mut'ta 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi: Ahlak operasyonunda 22 tutuklama

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Mersin Mut\'ta 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi: Ahlak operasyonunda 22 tutuklama
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Mersin Mut'ta Ahlak Büro ekiplerinin gazino ve otellere yönelik çalışmasında 28 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilenlerden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrolle serbest kaldı. Soruşturmada 72 mağdur ve 39 bilgi sahibi dinlendi, aramalarda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerle esrar bulundu. Kaymakamlık 6 gazino ile 3 otelin ruhsatını iptal ederken tutuklama kararı bulunan 3 kişinin arandığı bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde gazino ve otellere yönelik ahlak polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı.

72 MAĞDURUN İFADESİ ALINDI

Alınan bilgiye göre, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede umuma açık gazinolar ve otellere yönelik planlı çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında mağdur 72, bilgi sahibi 39 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 28 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 376 mermi, 3 ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışma çerçevesinde 102 kişiye uyuşturucu madde kullanma, iş yeri sahibi olan 22 kişiye ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme suçundan işlem yapıldı.

6 GAZİNO VE 3 OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

3 kişinin tutuklama kararıyla arandığı operasyon kapsamında Mut Kaymakamlığı da 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi: Ahlak operasyonunda 22 tutuklama - Son Dakika
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