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MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Kırşehir'de kaza yaptı - Son Dakika
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MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Kırşehir'de kaza yaptı

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Selehattin Çayır, Kırşehir'de otomobilini mıcıra kaptırarak kaza yaptı. Baba ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. MYP Genel Başkanı Remzi Çayır da Kırşehir'e hareket etti.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır\'ın yeğeni Kırşehir\'de kaza yaptı
02.01.2024 - 12:40,
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Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Kırşehir'de kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a seyir halinde olan Selehattin Çayır, Kaman ilçesi Kurancılı mevkisinde otomobilini mıcıra kaptırması sonucu kaza yaptı. Otomobilde oğlu Yamaç Çayır ile birlikte bulunan Selehattin Çayır, Kaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Baba ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın da kaza nedeniyle Kırşehir'e hareket ettiği bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Kırşehir'de kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Kırşehir'de kaza yaptı - Son Dakika
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