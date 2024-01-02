Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır'ın yeğeni Kırşehir'de kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kahramanmaraş'a seyir halinde olan Selehattin Çayır, Kaman ilçesi Kurancılı mevkisinde otomobilini mıcıra kaptırması sonucu kaza yaptı. Otomobilde oğlu Yamaç Çayır ile birlikte bulunan Selehattin Çayır, Kaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Baba ve oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MYP Genel Başkanı Remzi Çayır'ın da kaza nedeniyle Kırşehir'e hareket ettiği bilgisine ulaşıldı. - KIRŞEHİR