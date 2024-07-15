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Nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince 2 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'te evden eve taşımacılık yapan bir nakliye firmasının asansörü elektrik tellerine değince akıma kapılan 2 kişi yaralandı.

Alnan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Paşa Yolu Sokak üzerinde 5 katlı binanın 2'inci katında evden eve nakliyat yapan nakliyat firmasına ait araç yük asansörü kurarak, eşyaları taşımaya başladı. Taşıma işinin sona ermesinin ardından yük taşımam asansörünü aşağı indirilmesi sırasında elektrik tellerine değdi. Elektrik tellerinden akıma kapılan aracın taşıma bölümü aracın alt tarafında bulunan yabancı uyruklu Abdol Goddus Arab ile Kheir Mohammad Tajik elektrik akımına kapıldı. Şahıslar olya yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri soruşturma başlattı.