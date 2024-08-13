Nakliyeci Halat Kopması Sonucu Boşluğa Düştü

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Sıkmak istediği halat kopunca nakliyeci 5 metrelik boşluğa düştü... O anlar kamerada

Gaziantep'te nakliyeci merdiven boşluğuna düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te nakliyecilik yapan 43 yaşındaki Mehmet Kılıç, nakliye arabasındaki halatı sıkmaya çalıştığı esnada halatın kopması sonucu 5 metrelik boşluğa düştü. Nakliyecinin ağır yaralandığı olay anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Temmuz günü Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, nakliye işi ile uğraşan 43 yaşındaki Mehmet Kılıç, aracındaki malzemeleri halatla bağlamak isterken halatın kopması sonucu üstü açık bırakılan havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metrelik boşluğa düşen Kılıç, ağır yaralanırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Kılıç'ı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, yoğun bakımda tedavi altına alınırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.