Nallıhan'da Zincirleme Trafik Kazası
Tırın 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılar var. İnceleme sürüyor.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tırın 2 otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 16.00'da Nallıhan-Ankara D-140 karayolunun ilçe girişinde, bir kafe işletmesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralıların bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA
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