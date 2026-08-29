Nallıhan\'da Zincirleme Trafik Kazası

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir tırın 2 otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00'da Nallıhan-Ankara D-140 karayolunun ilçe girişinde, bir kafe işletmesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada yaralıların bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.