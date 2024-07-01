Namaz kılarken patlamaya yakalandı: 'Bomba sandık. Oğlumla yaralandık' - Son Dakika
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Namaz kılarken patlamaya yakalandı: 'Bomba sandık. Oğlumla yaralandık'

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen tüp patlamasında oğluyla birlikte yaralanan Ali Kıcık, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Patlamada camların arasından yaralanan Kıcık, eşinin de hamile olduğunu ve hastanede gözetim altında olduğunu belirtti. Patlamada evi ve aracı hasar gören Haydar Saray ise bu kadar büyük bir tüp patlamasını daha önce duymadıklarını söyledi.

01.07.2024 18:54
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Patlamaya namaz kılarken yakalandı: "Bomba sandık. Oğlumla yaralandık"

Patlamada oğluyla beraber yaralanan Ali Kıcık dehşet anlarını anlattı

Ali Kıcık: "Oğlumu kurtarırken camların arasından kolumdan ve başımdan yaralandım"

Haydar Saray: "Bu kadar büyük tüp patlamasını ne duyduk, ne gördük"

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı sanayi tipi tüp patlamasından yaralı olarak kurtulan Ali Kıcık, namaz kılarken patlamaya yakalandığını anlattı. 2 yaşındaki oğluyla beraber yaralanan ve hamile eşi de hastanede denetim altında tutulan Kıcık, "Oturma odasında namaz kılıyorduk. Biz başta bomba sandık. Oğlumu kurtarırken camların arasından kolumdan ve başımdan yaralandım. Eşim hamile, o da hastanede gözetim altında" dedi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir iş yerinde sanayi tipi tüp patlamış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken, bazı yaralıların hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin karşısında dairesi bulunan Ali Kıcık da dehşet anlarını anlattı. O sırada oturma odasında namaz kıldığını anlatan Kıcık, patlamayı ilk başta bomba sandıklarını söyledi.

"Oğlum camların arasında kaldı, onu kurtardım"

2 yaşındaki oğlunun patlama sonrası camların altından kaldığını ve onu kurtarmak isterken kendisinin de yaralandığını aktaran Ali Kıcık, "Oturma odasında öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Namaz kılmamız bitti, selam verdim. Patlama sesi geldi ve içeriye camlar girdi. Sonra oğlum camların arasında kaldı, onu kurtarmaya çalıştım. Ellerim falan kesildi. Başı falan kanıyordu, tampon yaptım daha sonrada hastaneye götürdük. Bende hem ellerimden hem başımdan yaralandım. Diğer 4 yaşımdaki oğlumda çok şükür bir şey yok" dedi.

"Eşim hamile, hastanede gözetim altında"

Hamile olan eşinin de hastanede denetim altında tutulduğunu ifade eden Ali Kıcık, "2 yaşındaki çocuğumu plastik cerrahiye sevk ettiler. Biz bomba sandık yani. O kadar etkiliydi ki bomba eylemi falan sandık. Binanın 2. katındaydım, bizim binada da hasar var" ifadelerine yer verdi.

"Bu kadar büyük tüp patlamasını ne duyduk, ne gördük"

Patlamada evi ve aracı hasar gören Haydar Saray da, "Ben normalde şu karşı bina oturuyordum. Orada benim salon camı da patladı bu basınçla. Ben dışarı baktığımda o anda, toz dumandı, mahşer yeri gibiydi her taraf. Arabanın üstüne duvar yıkılmıştı. Yaralılara müdahale ettik; ama çok kötüydü. Cam kırıkları her tarafı kesmiş insanların. Bu kadar büyük bir tüp patlamasını, duymadık da görmedik de yani" dedi.

Öte yandan, patlama sonrası gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ve iş yerinin tüpünü değiştiren M.K.'nın gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bu arada, patlamadan ölenlerin bazılarının bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Namaz kılarken patlamaya yakalandı: 'Bomba sandık. Oğlumla yaralandık' - Son Dakika

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