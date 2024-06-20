3.Sayfa

Nargile salonunda çıkan yangın korkuttu

KARAMAN - Karaman'da nargile salonunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı'nın olduğu 4 katlı binanın 2'nci katında bulunan nargile salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nargile salonunun mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle biranda yangın çıktı. Mutfağı alevlerin sarması üzerine iş yeri çalışanların kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Nargile salonunda maddi hasara yol açan yangının nargile ocağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.