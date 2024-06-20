Nargile salonunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nargile salonunda çıkan yangın korkuttu

Karaman'da nargile salonunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın, Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı'nın olduğu binanın 2. katındaki nargile salonunda meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

20.06.2024 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nargile salonunda çıkan yangın korkuttu

KARAMAN - Karaman'da nargile salonunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı'nın olduğu 4 katlı binanın 2'nci katında bulunan nargile salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nargile salonunun mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle biranda yangın çıktı. Mutfağı alevlerin sarması üzerine iş yeri çalışanların kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Nargile salonunda maddi hasara yol açan yangının nargile ocağından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tahsin Ünal, İYİ Parti, İtfaiye, Karaman, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nargile salonunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
18:46 Çanakkale’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi
18:01 Son saniyede gelen hayat öpücüğü Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı Son saniyede gelen hayat öpücüğü! Slovenya ve Sırbistan 1-1 berabere kaldı
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 20:45:31. #1.11#
SON DAKİKA: Nargile salonunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement