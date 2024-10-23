Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran Cinayeti: 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İsteği - Son Dakika
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