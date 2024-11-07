Narin Güran Cinayeti: 4 Sanık Adliyeye Getirildi - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti: 4 Sanık Adliyeye Getirildi

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın davasında tutuklu 4 sanık yargılanmak üzere adliyeye geldi.

07.11.2024 07:42
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Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12'si tutuklanmıştı.

Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.

Duruşma, saat 09.00'da başlayacak.

Narin Güran Cinayeti: 4 Sanık Adliyeye Getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti: 4 Sanık Adliyeye Getirildi - Son Dakika

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