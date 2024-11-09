Narin Güran cinayeti davasında 3. gün

3.Sayfa

Kutsal sanılan su klimaya ait çıktı! Dua eden de var, içen de

Narin Güran cinayeti davası 3'üncü gününde devam ediyor, sanık ve tanıklar adliyeye getirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, 4 sanık ve 26 tanığın dinlenmesiyle tamamlandı. 3'üncü gününde devam eden duruşmada sanık ve tanıklar adliyeye getirildi.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran'ın ifade işlemleri tamamlanmıştı.

Dün, saat 09.00'da başlayan duruşmada 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine bugün yeni tanık ve avukat savunmaları dinlenecek.

Sanık ve tanıklar, yoğun güvenlik önemleriyle adliyeye getirildi.

Duruşma, saat 10.00'da başlayacak.