Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Narin'in tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., cuma günü gözaltına alındı. H.G. jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün gözaltına alınan İ.K. ile Ş.K.'nın jandarmadaki ifadeleri ise sürüyor.
Narin'in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme - Son Dakika
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