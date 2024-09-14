Narin Güran Cinayetinde Tutuklu Sayısı 11 Oldu

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Narin Güran cinayetinde tutuklu sayısı 11'e yükseldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.