Narin Güran Davası: Ağabeyin Çarpıcı İfadeleri - Son Dakika
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Narin Güran Davası: Ağabeyin Çarpıcı İfadeleri

Ağabey Baran Güran, mahkemede Enes'in olayı görmesi durumunda sert tepki vereceğini açıkladı.

08.11.2024 22:04
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Ağabey Baran Güran: "Enes, Salim ile Nevzat'ın annemle ilişkisini görseydi kafalarına sıkardı"

Narin Güran cinayeti duruşmasında tanıklar dinleniyor

DİYARBAKIR - Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması ikinci gününde devam ederken tanıkların dinlenmeye başlandı. Ağabey Baran Güran, mahkeme başkanının 'Evin içinde Enes böyle bir ilişkiyi görseydi ne yapardı' şeklindeki sorusuna "Enes, Salim ile Nevzat'ın annemle ilişkisini görseydi kafalarına sıkardı, silah olmasaydı bıçakla öldürürdü" şeklinde yanıt verdi.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede sanıklardan sonra tanıkların dinlenmesi devam ediyor.

Tanıklardan Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, "Olayların nasıl buraya geldiğini bende bilmiyorum. Saat 19.00-20.00 gibi kardeşim Muhammet aradı haberim oldu" dedi.

Mahkeme başkanının 'aile arasında gizli toplantı yapılmış' sorusuna yanıt veren Baran Güran, "Olayda bazen bakanlar geliyordu. Misafirler geliyordu evi boşaltın diyorlardı. Görüşeceklerdi. Ben kendim şahit olmadım. Küçük yer olduğu için herkes patlıyordu, sinirleniyorlardı. Kadınlar bilseydi söylerlerdi. Ortada küçük bir kız var. Olay günü bazı kişiler bir araba geldiğini söylediler. Acaba kaçırıldı mı diye düşündük. 3-4 gün geçtikten sonra şeyhe danıştılar. Bir ağabeyi, bir kız kardeşinin önünde 7-8 saat beklettiniz adli tıp önünde. Kardeşim daha 18 yaşında, hayatı boyunca karakola gitmemiş. Cezaevi görüntülerinde dik dur Allah büyüktür dedik. O görüntüyü kim yaymış onu da bilmiyorum. Kardeşim tepeye çıkmadan önce bu pislik tarafından (Nevzat Bahtiyar) kaçırıldı. Ailem, hayatı boyunca karakol görmemişler. Bundan dolayı farklı ifadeler vermişler. En son Narin'i öptüm acaba benim DNA'da bulaşmış mıdır diye düşündüm. Konu Narin olunca annem kimseyi korumaz. Köyde bir kaç kez duydum, Nevzat Narin'e para vermiş. Çok soğuk kanlıdır, işleyebilir. Bir kaç çocuk içinde sadede Narin'e para vermiş. Nevzat, babamla araba ticaretinden dolayı bu işi yapmış olabilir. Olayın şoku ile Osman telefon kırdı, ben kafamı duvara vurdum. Annem duymasın diye gece dama çıkıp sessizce ağlıyordum. Salim Güran, amcamdır. Arama sırasında jandarma onu yanından ayırmıyordu" diye konuştu.

Mahkeme başkanının 'evin içinde Enes böyle bir ilişkiyi görseydi ne yapardı' şeklindeki sorusuna da cevap veren Baran Güran, "Ev içinde Salim'in anne ile bir ilişkisi olsa Enes, Salim ve Nevzat'ı görseydi kafasına sıkardı, silah olmasaydı bıçakla öldürürdü" ifadelerini kullandı.

İfadesine başvurulan Narin'in amcasının oğlu Osman Güran ise, "Enes'le sadece o gün görüştüm. Enes'le beraber o gün köylülerle aramaya çıktık. Kaybolduğu zaman. 6 kez gittiğim yolda kırmızı terliği görmedim. Kadınların kavgasını duydum. 1 gün kolluktaydım, 6 gün nezarettiydim. Kolluk kuvvetlerinde işkence gördüm. Kolluk kuvvetleri terliğin numarasını sormuştu. Numara olarak uyuşmadığı bir gün sonra anlaşıldı" dedi.

Başka bir konudan dolayı tutuklu bulunan tanık Muhammet Kaya, "Köyde aramaya başladık. Terliği bulduğum gün, ikinci gündü. Süt almaya gidiyordum yaklaşık 2,5 kilometre es geçtim. Dönüşte aldım belki onundur diye düşündüm. Kimsenin bana terliği oraya koy talimatı olmadı. Benim geçtiğim esnada biri oraya atmış da olabilir. Dönüşte tekrar üstünden geçtim. Terliği bulduğumda direk Baran'ı aradım. Sonra ağabeyimi aradım. 2-3 dakika geçmedi Baran aradı. Bayram astsubay vardı. Geldi 8 yaşındaki kız 25 numara ona ait olmadığını hiç mi anlamadınız? Terliği ben buldum. Yol üstünde jandarma yoktu. Köye gittik kalabalık vardı. Orada gösterdik artık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Davası: Ağabeyin Çarpıcı İfadeleri - Son Dakika

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