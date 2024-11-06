Narin Güran Davası Öncesi Güvenlik Önlemleri Alındı

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Narin Güran davası öncesi adliye çevresine bariyerler yerleştirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasının ilk duruşması öncesi adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava, yarın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlıyor.

Duruşma önce adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınarak bariyerler yerleştirildi.