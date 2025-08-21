Narin Güran'ın Babaannesi Ağıt Yaktı - Son Dakika
Narin Güran'ın Babaannesi Ağıt Yaktı

21.08.2025 11:29
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın babaannesi, cesedi bulununca adalet talep etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan Narin Güran'ın babaannesi Leyla Güran, torununun mezarı başında Kürtçe ağıt yakarak, katilin bulunarak cezasını çekmesini istedi.

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Ailesi aynı gün Narin'in kaybolduğuna ilişkin güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yeri belirlenemeyen talihsiz kızın cansız bedeni 19 gün sonra, 8 Eylül 2024'te köyün yakınında bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Olayın ardından mahkeme anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin'in ölümünün üzerinden 1 yıl geçmesi nedeni ile mezarı başında anma etkinliği yapıldı. Torununun mezarına gelen ve güçlükle ayakta duran babaannesi Leyla Güran, Kürtçe ağıt yakarak sebep olanların cezasını çekmesini istedi. Leyla Güran, "Adalet nerede, biz nereye gidelim, Avrupa'ya mı gidelim? Bizden ne istiyorlar, katili bulun ortaya çıkartın. Yeter artık hepimiz perişan olduk. Psikolojileri bozuldu, çünkü hiçbir suçları yok. Onların ne hakkı var bunları yapmaya, biz kendi canımızı nasıl öldürelim? Hem canımızı aldılar hem evimizi başımıza yıktılar hem ailemizi perişan ettiler. Allah'ım ben sebep olanları sana havale ediyorum. Allah'ım sen sebep olanların yanına bırakma" dedi.

Narin'in mezarına ziyaretçiler tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

