Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi - Son Dakika
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Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

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Diyarbakır'da canice katledildikten sonra cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın mezarı başında ağıt yakan bir akrabasının ''Havin'ime de böyle kıydılar'' şeklindeki ağıdı akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

11.09.2024 12:57
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı.

"HAVİN'İME DE BÖYLE KIYDILAR"

Süreç devam ederken NOW TV kameralarına kan donduran bir ayrıntı yansıdı. Nerin'in kabri başında gözyaşı döken bir akrabasının " Havin'ime de böyle kıydılar" şeklinde ağıt yakması dikkatlerden kaçmadı.

SORUŞTURMA AÇILACAK MI?

Narin'in akrabasının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, bu konu hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu. Videoyu alıntılayan birçok kişi yetkililere çağrıda bulunarak "Bu konuyla ilgili hemen soruşturma başlatılmalı" çağrısında bulundu.

Narin Güran\'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Havin, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ömer işler: Bu köyde hiçbir çocuk güvende değil! 3 0 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Gecmiste yasanan bir cinayetin tesadufen agitta dile getirilmesiyle ortaya cikacak olmasi da en az Narin in ölümü kadar trajik 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi - Son Dakika
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