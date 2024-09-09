Narin'in Cesedi Taşındığı Araç Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Narin'in Cesedi Taşındığı Araç Havadan Görüntülendi

Narin\'in Cesedi Taşındığı Araç Havadan Görüntülendi

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cesedini taşıyan otomobilin havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

09.09.2024 21:57
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Narin'in cesedi taşındığı otomobil böyle görüntülenmişti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini otomobiliyle taşıyan itirafçını aracı, havadan yapılan aramalarda kameraya yansıdığı belirlendi.

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dün, mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş cesedi bulundu. Güran'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Güran'ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle alınan görüntülerde N. B.'nin, Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin'in Cesedi Taşındığı Araç Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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