NARKO Tır ile Uyuşturucu Farkındalığı - Son Dakika
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NARKO Tır ile Uyuşturucu Farkındalığı

NARKO Tır ile Uyuşturucu Farkındalığı

Tekirdağ'da NARKO tır ile 20 bin kişiye uyuşturucu bağımlılığı ve zararları hakkında bilgi verildi.

29.11.2024 15:01
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında NARKO tır ile 20 bin kişiye bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, NARKO tır projesiyle Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinde öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucu bağımlılığı ve zararları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olup buraya getirilen tır, 5 günlük program süresince özellikle gençler ve ailelere ulaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Tırda bulunan gelişmiş teknoloji cihazları ile uyuşturucu kullanan insanların etkilendiği zararlar çeşitli görsellerle yerinde anlatılıyor.

Narkotik Şube personeli Mehmet Özdoğan, projenin kapsamını şu sözlerle ifade etti: "Daire Başkanlığımızın geliştirdiği NARKO tır projesiyle ilimizdeki dört ilçede toplam 20 bin kişiye uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılık süreçleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdik. Ayrıca 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve NARVAS yazılımı hakkında da vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Önümüzdeki dönemlerde de farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Atatürk Meydanı'nda gün boyu vatandaşlara açık olan NARKO tır, öğrencilere yönelik özel sunumlar ve rehberlik çalışmalarıyla da dikkat çekti. NARKO tır projesinin, uyuşturucuyla mücadelede önemli bir farkındalık aracı olarak etkinliğini sürdürdüğü vurgulandı.

Tırı Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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