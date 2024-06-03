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Narkotik adım adım takip etti, uyuşturucu tacirlerini yakaladı

Uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri narkotik ekiplerinin trafikte takip edip durdurduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaparak kente uyuşturucu madde nakleden 2 şahsı takibe aldı. Şahısların aracını adım adım takip eden ekipler, aracı durdurdu. M.R. ve Ş.B.'yi gözaltına alan ekipler arama yaptı. Yapılan aramada 437 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.