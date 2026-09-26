Narkotik ekipleri Sinop\'ta 3 bin 877 kullanımlık madde ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekipleri Sinop'ta 3 bin 877 kullanımlık madde ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin takip ve aramalarında, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Sinop'ta polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda, 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takip ve aramalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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