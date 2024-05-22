Narkotik Polis Köpeği Ateş, Uyuşturucu Kaçakçısını Yakaladı - Son Dakika
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Narkotik Polis Köpeği Ateş, Uyuşturucu Kaçakçısını Yakaladı

Narkotik Polis Köpeği Ateş, Uyuşturucu Kaçakçısını Yakaladı

Diyarbakır'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu kadın, Narkotik Polis köpeği Ateş'in katıldığı uygulamada yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, şahsın çantasında ve valizinde toplamda 7 kilo 158 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, suçunu kabul ederek tutuklandı.

22.05.2024 11:20
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Diyarbakır'dan Nevşehir'e uyuşturucu getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu kadın Narkotik Polis köpeği Ateş'ten kaçamadı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik Nevşehir - Kayseri karayolunda narkotik köpeği Ateş'in de katıldığı uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında durdurulan şehirlerarası otobüste, Narkotik köpeği Ateş yaptığı aramada otobüsün bagaj bölümünde bulunan bir çantada uyuşturucu madde buldu. Bulunan çantanın Azerbaycan uyruklu Fatıma Curacı'ya ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsın yanında bulunan çantada yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahsın valizinden ve yanında taşıdığı çantasından, piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerinde olan 7 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Fatıma Curacı, uyuşturucuyu satmak için Diyarbakır'dan Nevşehir'e getirdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Fatıma Curacı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkotik Polis Köpeği Ateş, Uyuşturucu Kaçakçısını Yakaladı - Son Dakika

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