3.Sayfa

Narkotik polisleri saman balyalarının arasında 35 kilogram esrar ele geçirdi

ADANA - Adana'da saman yüklü tırın içerisinde saman balyaların arasına zulalanmış 35 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan tır sürücüsü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Muhterem C.'nin kullandığı tır ile İncirlik park alanında narkotik ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Sürücü kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirken narkotik köpeği araçta arama yaptı. Dedektör köpek, saman balyalarına tepki verince narkotik polisleri balyaların içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 2 çuvalda toplam 35 kilogram esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü Muhterem C. ifadesinde," Ben tır şoförüyüm, çıkan uyuşturucu maddelerden haberim yok" diyerek kendisini savundu. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.