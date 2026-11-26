Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Narkotik Tırı'nı gezdi. Arslan, burada öğrencilere uyuşturucunun zararlarından söz ederek uyarılarda bulundu. Vali, alanda hıçkırarak ağlayan bebeği de yatıştırmaya çalıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 2 narkotik tırından bir tanesi Bartın Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan narkotik polislerinin nezaretinde öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucu madde bağımlılığına ilişkin bilgiler aktarıldı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, askeri erkan ile kurum amirleri ve müdürleri Narkotik Tırını birlikte gezdi. Tırda Vali Arslan ve beraberindekilere, uyuşturucu madde kullanan bireylerin nasıl anlaşılabileceği, zararlar ve yapılması gerekenler gibi konularda ayrıntılı bilgiler verildi. Anlatılanları dikkatle dinleyen Arslan, tırda bulunan öğrencilere de anlatılanları iyi dinlemeleri yönünde uyarılarda bulundu. Uyuşturucu madde kullananların zararını kendi gördüğünü de ifade eden Arslan, "Uyuşturucu madde gibi bağımlılıklardan korunmak için anlatılanları iyi dinlemek lazım. İlk başta kullanıldığında o dopamin denen mutluluk hormonu, bir süre sonra hiç bir şekilde yükselmiyor. Sabit kalıyor ama o sırada bağımlı hale gelmiş oluyor kullanan kişi. Kendisine ve topluma zarar veriyor. Onun için çok dikkatli dinleyin, öğrenin ve kendinizi koruyun bu tehlikelerden" diyerek öğrencileri uyardı.

Narkotik polisleri tarafından Vali Arslan'a yapılan sunumda ise, "Ailelerin çocuklarını uyuşturucu madde kullanıyorsa nasıl tespit edeceğini, gençlerin de kendilerini koruyabilmeleri için bağımlı arkadaşlarını nasıl anlayacağını anlatıyoruz. En iyi narkotik Polisi Anne" projesinin ismi de bizim yapmış olduğumuz anket çalışmalarından geliyor. 77 soruluk bir anketimiz var bağımlılara yönelik. Bizim onlara sorduğumuz soru 'madde kullandığınızı ilk kim anladı' oluyor. Yüzde 92 oranında ise cevap 'anne' oldu. Annenin de anlaması 18 ayı buluyor. Bizim için çok uzun bir süre ve ciddi bir zaman kaybı" ifadelerini kullandı. narkotik polisler, sunumda uyuşturucu kullanmaya başlayanların nasıl anlaşılacağı konusunda ise, "Bağımlı kişi çok para harcar. Etrafından sık sık borç paralara talep ediyor. Değerli eşyalarını satmaya başlıyor. Arkadaş ortamındaki değerli eşyalar kaybolmaya başlıyorsa bizim için birinci işaret. Bu kişinin yeme içme alışkanlığı bozuluyor. Sevdiği yemeğe ilgisiz davranıyor. Hızlı ve ciddi bir kilo kaybı gözleniyor. Kişinin alışkanlıkları değişiyor. Özellikle uyarıcı sınıfındaki bir madde alan kişi, 2 gün boyunca hiç uyumaz. Sonrasında bünyesi yorgun düşeceği için 18 saati bulan bir uyku durumu var. Bu da ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ilk nokta" ifadelerine yer verdi.

Program, narkotik tırının önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Kadın vali, ağlayan bebeği sakinleştirmeye çalıştı.

Vali Arslan, ağlayan Tırın bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'ndan makam aracına doğru ilerlerken, beraberindeki protokolle birlikte alanda hıçkırarak ağlayan bir bebek sesi duydu ve meydanın o bölümüne yöneldi. Bir kadının bebeği sakinleştirmeye çalıştığını fark eden Vali Arslan, kadına bebeğin neden ağladığını sordu. Bebeği susturmak için gösterdiği çabaya rağmen başarılı olamayan kadın, bebeğin yakını olduğunu ve annesinin markete gitmesi nedeniyle ağladığını söyledi. Bebeği kısa bir süre yatıştırmaya çalışan Vali Arslan, başarısız olunca aracın bulunduğu yöne giderek alandan ayrıldı.