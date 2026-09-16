Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşım yaptığı için tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Kaynak: İHA
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