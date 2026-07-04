NATO Görevi İçin Giden Polis Aracı Kaza Yaptı

NATO Zirvesi'nde görev yapmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya giden polis otosu, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Adapazarı geçişinde meydana gelen olayda, İstanbul kadrosunda görevli polis memuru E.Ç. idaresindeki ve NATO Zirvesi'nde görev yapmak üzere Ankara'ya seyir halinde olan polis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü polis memuru E.Ç. ile araçta bulunan görevli polis memurları R.A., Ö.B. ve F.Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye sevk edilen polis memurları daha sonrasında taburcu edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA