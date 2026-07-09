NATO Zirvesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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NATO Zirvesi Başarıyla Tamamlandı

09.07.2026 11:45
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İçişleri Bakanı Çiftçi, NATO Zirvesi'nin güvenlik önlemleriyle kazasız tamamlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye, NATO Zirvesini devlet aklı ve yüksek güvenlik kapasitesiyle başarıyla tamamladı. 56 bin 288 personel görev yaptı, aranan 4 bin 412 şahıs yakalandı" dedi.

Bakan Çiftçi, katıldığı bir televizyon programında "NATO güvenlik tedbirlerine" ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Ülkemiz açısından hem diplomatik hem de güvenlik boyutuyla çok önemli bir zirveydi. Biz de bu zirvenin önemine yaraşır bir şekilde bütün güvenlik tedbirlerimizi aylar öncesinden planlamaya başladık. Zirveye 32 NATO üyesi ülke, 9 davetli ülke olmak üzere toplam 41 ülke katılım sağladı. Zirve boyunca toplam 56 bin 288 personel görev aldı. Ankara'yı merkeze alarak, Ankara'nın çevresindeki illeri 'birinci kuşak iller' olarak kabul ettik. Hemen onları çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi 'ikinci kuşak', sınır illerimizi ise 'üçüncü kuşak iller' olarak belirledik. Kontrol ve uygulamalar sırasında başka suçlardan aranan 4 bin 412 şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.

"Zirveyi kazasız ve belasız bir şekilde atlattık"

Ankaralı vatandaşlara teşekkürlerini de ileten Bakan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın bu süreçten minimum düzeyde etkilenmesini ve rahatsız olmasını sağlamak amacıyla bakanlıklarda ve kamu kurumlarında çalışan görevliler idari izinli sayılması gibi tedbirler aldık. Bütün bu tedbirlerin neticesinde, çok şükür herhangi bir sorun yaşanmadan zirveyi kazasız ve belasız bir şekilde atlattık. Bu vesileyle Ankaralılara da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yolları kapatmamız sebebiyle hayatın olağan akışı zaman zaman sekteye uğradı. Bundan dolayı Ankaralıların hoşgörüsüne sığınıyoruz. Zirve çok önemli olduğu için tedbirleri de ona göre planlamak gerekiyordu. Atalarımızın, "Sen tedbirini kışa göre al, yaz çıkarsa bahtına" diye bir sözü vardır. Biz tedbirimizi kışa göre aldık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Diplomasi, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa NATO Zirvesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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