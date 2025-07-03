NATO Zirvesi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

MSB kaynakları: "(NATO liderler zirvesinin Ankara'da yapılacağı iddiaları) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının konuşlanacağı Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesinin 1'inci Etap İşleri (Kaba İnşaat) yüzde 92 oranında tamamlanmıştır. Zirvenin nerede yapılacağının takdiri Sayın Cumhurbaşkanımızdadır." - ANKARA